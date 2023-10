Eline uit ‘De Mol’ deelt hartroerend bericht over overleden zoontje: «Het verdriet grijpt me opnieuw naar de keel»

In april van vorig jaar moest Eline Michiels afscheid nemen van haar zoontje Eugène, diezeven weken oud werd. Vorige week was het ‘Baby Loss Awareness Week’ en naar aanleiding daarvan deelde ze nu een hartverscheurend bericht op Instagram. «Is het jullie eerste kindje? ‘Tweede... Ons eerste zoontje is gestorven toen hij 7 weken oud was.’ Het antwoord rolt er, zonder al te veel emotie, uit. Het is vaak een gewone mededeling, zonder het zwaar te maken voor jezelf, voor de andere of voor de situatie. We hebben onszelf geleerd om alles rond Eugène niet te geladen te maken, te vertellen over hem met een glimlach of objectieve feiten, met een sluimerend verdriet, steeds aanwezig, maar het blaast je niet meer van je sokken», schrijft ze.

Verdriet niet altijd toelaten

De 31-jarige politie-inspecteur, die in 2017 ontmaskerd werd als ‘De mol’, legt uit dat de pijn altijd zal blijven, maar dat ze er op een positieve manier mee probeert om te gaan. «Als ik naar de foto’s van boven de wolken kijk, doet het dat wel. Het verdriet grijpt me opnieuw naar de keel en doet me beseffen dat het nog steeds heel intens aanwezig is, je laat het gewoon niet vaak meer toe. Dat kan, mag en wil je niet. De foto’s brengen me terug naar de eerste dagen, weken en maanden waar we zijn dood nog niet verweven hadden en wanneer over hem vertellen zonder in tranen uit te barsten, nog niet aan de orde was. Afgelopen week was het Baby Loss Awareness Week, dan sta ik net iets meer stil bij de intensiteit van mijn verdriet en dan laat ik de zwaarte en de geladenheid wél eens toe. Want soms mag dat. Soms moet dat», besluit ze.