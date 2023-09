Eline uit ‘De Mol’ deelt pakkende boodschap voor haar overleden kind: «Hij brengt jou dichterbij dan ooit»

Anderhalf jaar geleden verloren Eline Michiels en haar partner Steve hun zoontje Eugène anderhalve maand na zijn geboorte. In juli van dit jaar beviel Eline van een zoontje dat luistert naar de naam Norbert. Een lichtpuntje, al blijft de pijn van het verlies van haar eerste kind nazinderen. «Mijn lieve, kleine Eugène. Vandaag zou je anderhalf zijn, maar jouw broer is met zijn 7 weken en 1 dag al ouder dan jij ooit zal zijn. Een andere moeilijke dag om te schrappen van de lijst ‘die hebben we dan ook weer gehad’», schrijft ze op Instagram.