Eline uit ‘De Mol’ deelt pakkende boodschap voor haar overleden kind: «We zijn er samen geraakt»

Exact een jaar geleden verloren Eline Michiels en haar partner Steve hun zoontje Eugène anderhalve maand na zijn geboorte. Vreselijk, maar inmiddels is er wel een nieuw lichtpuntje, want Eline is immers opnieuw in verwachting.

Van hemel naar hel

De 30-jarige politie-inspecteur, die in 2017 ontmaskerd werd als ‘De mol’, heeft een aangrijpend berichtje geschreven voor Eugène. «Een jaar geleden, de nacht van 24 op 25 april, om 01.40u klopte jouw hartje een laatste keer. Ik herleef de laatste uren van jouw leven vaak en gisteren en vandaag nog net iets meer. Hoe alles op enkele uren tijd van hemel naar hel ging, hoe we uiteindelijk in deze situatie beland zijn, naar een leven als papa en mama van een zoon die niet meer bij ons is»,lezen weop Instagram.

Pieken met een bitter randje

«Vandaag is het 365 dagen zonder zoon, zonder Eugène. We hebben het doorsparteld, we zijn er geraakt. Met zeer veel diepe dallen en slechts enkele pieken, pieken met een bitter randje maar vaak een oprechte glimlach. We zijn er samen geraakt, met iedereen rondom ons, maar vooral met elkaar. We waren soms wankel, op zoek naar onszelf in ons verdriet en alles daarrond. Een steun willen zijn voor elkaar, maar dat soms voor jezelf niet kunnen bolwerken. Van hysterische ruzies, naar belachelijke verwijten en intens verdriet. Maar vooral van eindeloze liefde naar hoop en besef.»

Baby in buik