Elke Clijsters deelt verontrustend nieuws: «Slechte cellen gevonden, maar alles komt goed»

Afwachten

De 38-jarige voormalig tennisspeelster stelt haar volgers wel meteen gerust. «Een paar weken geleden heb ik een schoonheidsvlekje laten verwijderen en ze hebben slechte cellen gevonden. Mijn vader is overleden aan huidkanker dus de laatste weken waren een beetje eng. Ik wacht nog steeds op enkele resultaten, maar alles komt goed. Het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn. Op sociale media kan het lijken alsof het leven van iemand anders perfect is. Geloof me: dat is het niet. We hebben allemaal ups en downs en lessen te leren. Ik weet dat veel mensen moeilijke tijden doormaken, dus ik wens jullie heel veel LIEFDE en KRACHT», schrijft ze.