Ella Leyers neemt afscheid van haar krullen en toont nieuw kapsel (foto)

Weg met de dreads

De 34-jarige ‘De Ideale Wereld’-presentatrice postte op haar Instagram Stories een foto waarop ze in de kappersstoel zit. «Hier gaan we weer», schrijft ze erbij. Vervolgens zien we hoe twee kappers haar dreads er proberen uit te kammen. Op de laatste foto zien we het knappe eindresultaat. «Hello», glundert ze.