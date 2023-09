Elon Musk en Grimes verwelkomden stiekem derde kindje, met opnieuw bijzondere naam

X Æ A-Xii en Exa Dark Sideræl mogen een nieuw broertje verwelkomen: Techno Mechanicus. Dat blijkt uit de nieuwe biografie over Musk, geschreven door journalist Walter Isaacson. ‘The New York Times’ mocht de biografie al lezen, en onthulde de geboorte van Techno Mechanicus, bijnaam Tau, in de recensie. De recensie schreef niets over de geboortedatum of -plaats van Tau, en het is ook niet duidelijk of die details naar buiten zullen komen.

Derde kindje

In december 2021 werd zijn zusje geboren, Exa Dark Sideræl, via een surrogaatmoeder. Haar bijnaam is ‘Y’, ‘Why’ of gewoon ‘?’. Ook ‘?’ wordt afgekeurd door de Californische wet. Grimes onthulde de geboorte van haar dochter pas in een interview met Vanity Fair in 2022, bijna een jaar nadat het koppel publiekelijk uit elkaar ging. De zangeres gaf toen toe dat de relatie met haar en Musk erg «fluïde» was. Ze voegde eraan toe dat ze altijd meer kinderen wilden samen, «op zijn minst drie of vier». Kort nadat het interview verscheen liet Grimes evenwel weten dat ze opnieuw uit elkaar waren.