Emi uit ‘Boer zkt Vrouw’ maakt indruk op volgers met strandfoto: «Prachtig!»

Vorig jaar zocht en vond Emi Pellarin de liefde bij aardappelboer Kim (31). Dat had wel heel wat voeten in de aarde, want aanvankelijk koos Kim voor Ginny, maar nadien bedacht hij zich en ging hij voluit voor Emi. Inmiddels zijn de twee nog steeds gelukkig samen.

Knipoog van Kim

Momenteel vertoeft Emi in het zonovergoten Saint-Tropez. De 24-jarige brunette geniet er met volle teugen van zon, zee en strand. «Het leven is beter op het strand», titelt ze enkele kiekjes waarop ze in zomeroutfit poseert. «Het leven is beter met een Biets!», knipoogt Kim in de reacties. «Knappie», «Inderdaad! Prachtig!», en «Geniet ervan, meid», lezen we ook.