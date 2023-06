Emma Heesters verbaast volgers in uitgesneden bikini: «Kan het onderstukje nóg kleiner?!» (foto)

Emma Heesters geniet momenteel van een zalige vakantie in de Malediven. De 27-jarige zangeres, die we vooral kennen van ‘Rendez-vous’ en ‘Zwaartekracht’, maakt haar Instagramvolgers jaloers met een foto waarop ze in het water poseert met palmbomen op de achtergrond.

Kritiek

De ex-vriendin van voormalig Anderlecht-speler Wesley Hoedt draagt een opvallend uitgesneden bikini. «Kan het onderstukje nóg kleiner?! De volgende stap is gewoon niets aandoen», klinkt het in de reacties. Al snel springen heel wat volgers voor Emma in de bres. «Niet zo jaloers, dat is de mode», «Je ziet toch niets, alles is bedekt», en «Ik vind het ook erg jaloers klinken. Emma heeft een fantastisch figuur», lezen we.