Eva Daeleman openhartig: «Ik haatte mezelf en mijn lichaam»

Drie jaar geleden bracht Eva Daeleman ‘Omdat het kan’ uit, een boek over veerkracht, levenslust en ont-moeten. Binnenkort is dat boek ook te beluisteren in audioversie. De 33-jarige mama las zonet haar boek in en werd daardoor opnieuw geconfronteerd met haar 28-jarige zelf. «Op mijn 25ste had ik alle succes dat ik me gewenst had, maar ik was doodongelukkig. Ik haatte mezelf, mijn lichaam en was doordrongen van zelfkritiek. De afgelopen jaren groeide er zachtheid: zowel in mijn hoofd, op mijn lichaam en emotioneel. En toch als rondkijk zie ik hoe onze wereld nog steeds doordrongen is van een enorme strengheid voor onszelf, ons niet goed genoeg voelen en vooral: onszelf in de weg zitten», schrijft ze op Instagram.

Vrouwelijkheid herontdekken

«Ons lichaam is een oneindige bron van plezier, van beleven. maar we zitten zoveel in ons hoofd. Het is verlichtend om terug te landen in het plekje waar we thuis zijn. Ter hoogte van je heupen zit het zwaartepunt van het vrouwenlichaam. We moeten zoveel, vanuit onze gedachten. De essentie is om weer te leren voelen wat je kern is, je lichamelijkheid, je vrouwelijkheid. Die komt vanuit jezelf, die is er. En dat lichaam hoeft niet te beantwoorden aan gedachten van wat moet zijn», klinkt het.

Audiocursus