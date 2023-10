Is Fabrizio Tzinaridis samen met deze ‘Temptation Island’-verleidster? (foto)

Wie ‘Temptation Island VIPS’ in 2019 gezien heeft, weet dat Fabrizio Tzinaridis een heel goede klik had met verleidster Lie Meurs. Op sociale media deden de geruchten destijds de ronde dat de twee een koppel zouden zijn en achteraf bleek dat ze inderdaad een tijdje samen waren.

Blonde vrouw

In de afgelopen jaren had de 30-jarige tattoo artist nog enkele relaties, maar sinds april van dit jaar bleek dat hij opnieuw single was. Vandaag postte hij op zijn Instagram Stories echter een foto waarop hij een blonde vrouw kust. Volgers vermoeden dat het wel degelijk om Lie Meurs gaat omdat ze de laatste tijd opnieuw toenadering tot elkaar zochten. Of het écht zo is, komen we binnenkort wellicht met zekerheid te weten...