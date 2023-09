‘First Dates’-barman Bram over verlies tweeling: «Ik heb aan stoppen gedacht»

Bram Van Geert is een vaste waarde in ‘First Dates’, het datingprogramma van VRT 1. Voelen de kandidaten zich wat nerveus voor hun datingavontuur, dan is er de gerustellende glimlach van barman Bram om die zenuwen te bedaren. De 35-jarige barman ging tijdens de opnames nochtans door een heftige periode, zo vertelt hij in Dag Allemaal. «Ik had het verlies van onze tweeling nog niet verwerkt.»

Bram is al een jaar trotse vader van een zoontje, Jack, maar twee jaar geleden, ten tijde van de opnames van het derde seizoen van ‘First Dates’, moesten hij en zijn vrouw Lien een zware klap verwerken. Ze verloren hun tweeling August en Camille na zes maanden zwangerschap. Amper twee maanden later stond Bram alweer achter de bar en voor de camera voor ‘First Dates’. «Dat was écht moeilijk, toen heb ik wel even gedacht: ik weet niet of ik nog ga meedoen. Ik had dat eigenlijk nog niet verwerkt, als je dat überhaupt ooit kán verwerken», aldus Bram aan Dag Allemaal. «Maar goed, er is zoveel volk dat op je rekent. Ik heb de knop omgedraaid en heb het gewoon gedaan.»

Bram vertelt dat hij er bijna onderdoor ging, en dat hij lang ongezond heeft geleefd, met minder sport, en meer alcohol en sigaretten. «Ik had net mijn bar Quotes in Antwerpen geopend, een maand nadat we de tweeling verloren waren. Eigenlijk was ik nog in shock, ik besefte nog niet goed wat ons overkomen was, maar ik had geen andere optie, ik moest ervoor gaan. Het was dan ook nog midden in corona, er waren nogal wat personeelsproblemen... Dan pak je al eens een pintje of een extra drankje, dat verzacht alles een beetje.»

Zoontje op komst

Intussen is Bram uit dat dal geklommen, en is er ook heuglijk nieuws: zijn vrouw en hij verwachten half december een broertje voor Jack. Bram noemt hem ‘hun vierde kindje.’ «Of soms zeg ik: ‘Het wordt ons tweede kindje, maar we hebben ook nog twee sterrenkindjes’, afhankelijk van hoe ik me voel. Dat is niet om medelijden op te wekken.»