Frances Lefebure bevallen van eerste kindje: «Wat een prachtnaam!»

Heuglijk nieuws ten huize Frances Lefebure en haar man Boris Van Severen! De 35-jarige ‘F*** You Very, Very Much’-actrice is op 1 oktober bevallen van een zoontje dat luistert naar de naam Saul. «Koning van onze harten», schrijft ze erbij. Het is het eerste kindje voor Lefebure. Van Severen heeft al twee zoontjes uit een vorige relatie.