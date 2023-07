Frances Lefebure krijgt waarschuwing van Instagram: «Naaktbeelden mogelijk in strijd met regelgeving» (foto)

Vanaf vandaag kan je genieten van het tweede seizoen van ‘F*** You Very, Very Much’, een Streamz-reeks waarin het leven van drie dertigers compleet ontspoort. De hoofdrol wordt vertolkt door Frances Lefebure, die de onbezonnen vrijgezel An Ceulemans speelt. De 34-jarige actrice deelde een promobeeld van de Vlaamse reeks waarin de drie protagonisten schaars gekleed poseren. Het duurde niet lang vooraleer Instagram op zijn achterste poten stond. «Je bericht is mogelijk in strijd met onze richtlijnen inzake seksuele handelingen of naaktbeelden», postte Frances de waarschuwing op haar pagina. «Hey, Instagram #fyvvm2», sneerde ze.