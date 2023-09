Franse rapper MHD krijgt 12 jaar cel voor moord uit 2018

De Franse rapper Mohamed Sylla, bekend onder de artiestennaam MHD, is na een proces van twee weken veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf wegens de moord op een 23-jarige man in 2018.

De rechtbank acht bewezen dat Sylla de hoofdrol heeft gespeeld bij de moord die onderdeel was van een conflict tussen jeugdbendes uit de wijk Cité des Chaufourniers en uit de aangrenzende wijk la Grange aux Belles in het noordoosten van Parijs.

Begin juli 2018 werd het slachtoffer in het 10e arrondissement met opzet aangereden door de chauffeur van een zwarte Mercedes-Benz, waarna hij werd aangevallen door een reeks mannen die hem in elkaar sloegen en met steekwapens staken. Een ooggetuige filmde de aanslag en er zijn ooggetuigen die hebben verklaard MHD te hebben herkend. De auto werd later uitgebrand teruggevonden en bleek van Sylla te zijn.

Bestrijdt beschuldigingen

Hij werd begin 2019 gearresteerd en beschuldigd. Hij kwam in de zomer van 2020 onder voorwaarden vrij. Hij bestrijdt alle beschuldigingen en stelt niet bij de aanval op het slachtoffer aanwezig te zijn geweest. Hij heeft na zijn vrijlating zijn loopbaan als rapper met zijn ’afrotrap’ voortgezet, maar die lijkt nu ten einde te komen. De voormalige pizzabezorger uit Cité des Chaufourniers is in korte tijd als rapper erg bekend geworden, ook buiten Frankrijk.

Afrotrap is een mix van hiphop en Franstalige rap met Afrikaanse invloeden en is in de buitenwijken van grote Franse steden, vooral Parijs, ontstaan onder voornamelijk jongeren van Afrikaanse komaf. De stijl is ook populair bij voetballers en voetbalfans in Frankrijk.

Acht medeplichtigen

Sylla stond dit weekeinde terecht samen met acht medeplichtigen, van wie er vijf tot celstraffen van tien tot achttien jaar zijn veroordeeld. De hoogste straf kreeg een beklaagde die nog voortvluchtig is. Aanklagers hadden ook achttien jaar cel geëist tegen Sylla. Drie beklaagden zijn vrijgesproken omdat de rechters oordeelden dat een er helemaal niet bij was en er bij de twee anderen geen overtuigend bewijs was.

