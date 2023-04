Gérard Depardieu weer beschuldigd van seksueel wangedrag

De dertien vrouwen zijn actrices, visagisten en andere ex-collega’s van de acteur. De meesten doen anoniem hun verhaal. «Hun aanklachten laten een patroon zien», schrijft Médiapart. «Depardieu zou bijvoorbeeld een hand op hun bil of tussen hun dijen hebben gelegd, seksueel getinte voorstellen hebben gedaan en soms aanhoudend naar de vrouwen hebben gekreund.»

Verkrachting

In 2018 werd Depardieu al aangeklaagd voor verkrachting. Actrice Charlotte Arnould zegt dat hij haar twee keer heeft gedwongen tot seks, toen ze hem thuis opzocht in Parijs voor carrièreadvies. Hij was een vriend van haar vader. De 74-jarige acteur probeerde die aanklacht ongedaan te maken, maar de zaak loopt nog.