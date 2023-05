Gert Verhulst over kritiek op ‘De Tafel van Vier’: «Ik heb dat wel onderschat»

Vorige week nog zorgde ‘De Tafel van Vier’ voor commotie toen aan de gasten gevraagd werd om te stemmen over een mogelijke ruil van Olivier Vandecasteele met een terrorist. Dergelijke kritiek moet uiteraard kunnen, maar presentator Gert Verhulst had deze omvang wel niet zien aankomen. «Ik heb dat wel wat onderschat. Vanaf dat je een talkshow doet, moet iedereen er een mening over hebben. Maar ik vind het heel leuk. Je komt met veel mensen in contact die je anders niet zou ontmoeten en het stimuleert je om de actualiteit te blijven volgen en dingen te lezen die je anders niet zou lezen», vertelt hij in de ‘Achter de schermen’-podcast.