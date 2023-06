Gravin Eloïse van Oranje komt tussen in racistisch gesprek: «Doe even normaal» (video)

In een filmpje dat op sociale media circuleert is te zien hoe de Nederlandse gravin Eloïse van Oranje (20) reageert op een in scène gezet racistisch gesprek. Sociale media-gebruikers spreken alvast vol lof over haar moedige actie.

Het nieuwe programma ‘In Your Face’ van de Nederlandse omroep Powned test hoe Nederlanders reageren in maatschappelijke situaties. YouTubers Jaap en Benjamin, bekend van het kanaal Bondgenoten, gingen net in een sociaal experiment de morele grenzen aftasten, toen bleek dat er een lid van de koninklijke familie op het terras zat. Eloïse van Oranje, ook wel ‘gravinfluencer’ genoemd, had geen flauw vermoeden dat ze gefilmd werd met verborgen camera’s.

Een racistische discussie

In het fragment voeren de YouTubers als broers een gesprek over de vriendin van één van hen. Dat is een zwarte vrouw, gespeeld door actrice Noël Van Kleef, maar de andere broer blijkt racistisch. «Je gaat toch niet met een zwarte» zegt hij onder meer.

Vol ongeloof komt Eloïse van haar stoel af en gaat ze reageren. «Dit is zo f*cking racistisch, doe even normaal joh.» De racistische broer reageert verder: «Wat moet je als zwarte met een niet-zwarte?», waarop de gravin haar hand voor haar mond slaat. «Ben je wel goed bij je hoofd, man?» De discussie gaat even verder en andere mensen op het terras komen ook tussen. De volledige aflevering is te zien om het YouTube-kanaal van NPO 3.

«Wat een TOP reactie»