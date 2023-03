Hanne uit ‘Boer zkt Vrouw’ verbergt tatoeages op het werk: «Niet omdat ik me schaam, maar...»

In het programma ‘Ze zeggen dat’ testte Dina Tersago of iemand met tatoeages moeilijker aan werk zou geraken dan iemand zonder. De resultaten waren schrijnend: vrouwen zonder tattoos worden bijna drie keer zoveel uitgenodigd op gesprek dan vrouwen met tattoos.

Niet marginaal

Ook Hanne Zoomers, die in 2020 meedeed aan ‘Boer zkt Vrouw’, beschikt over behoorlijk wat huidtekeningen. Op Instagram maakt ze duidelijk dat tattoos al lang niet meer marginaal zijn. «Ik noem het een manier om jezelf te kunnen uitdrukken. Op het werk steek ik ze meestal weg. Niet omdat ik me schaam, maar omdat mensen zich dan focussen op wat ik zeg en niet op mijn tattoos», schrijft ze.

Complimentendag

De 25-jarige brunette hoopt dus dat het stigma snel verdwijnt. Meer nog... «Dus maken we alstublieft een nationale ‘geef een tattoo-compliment’-dag in plaats van door te gaan met die bullsh*t over de marginaliteit of onprofessionaliteit van tattoos», besluit ze.