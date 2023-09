Herken jij deze ‘snoezige’ Bekende Vlaming?: «Wat ben je weer mooi!» (foto)

Wij moesten toch twee keer kijken om de identiteit van dit pluizige konijn te achterhalen. Het gaat om niemand minder dan Marie Verhulst, die binnenkort als Pluisje te zien is in de K3-musical ‘De 3 Biggetjes’. De foto werd genomen tijdens één van de repetities van de langverwachte musical, die vanaf 10 februari in de zalen komt.