Het doek valt voor Angèle: «Een leven zonder jou is de hel»

Overal waar Angèle komt, wordt ze geprezen. Nadat haar album ‘Nontante-Cinq’ hoge toppen scheerde in Europa, trok de zangeres over de oceaan. Naar Vancouver, Seattle, San Francisco en Coachella.

17 september wordt haar laatste halte van de tournee. Ze zal optreden in Brétigny-sur-Orge, een Franse gemeente 25 kilometer ten zuiden van Parijs, tijdens het fête de l'humanité.

Een emotionele finale

Op woensdag 30 augustus plaatste de 27-jarige popster een video op haar Instagram met het onderschrift: «Binnenkort het einde van deze magische tour». Een emoji met tranen in de ogen sluit het bericht af.

In de comments reageren fans net zo emotioneel als Angèle. Zij hopen maar één ding: dat het niet voorgoed het einde is.

«Waarom heb je het over het einde? Daar ben ik het niet mee eens», «Leven zonder jou is de hel op aarde», «Het einde, maar je komt snel terug toch?», «Ik zit in de ontkenningsfase», waren maar enkele van de commentaren.