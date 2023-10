Hollywood-scenaristen bekrachtigen akkoord met filmstudio’s

De overeenkomst had twee weken geleden al een einde gemaakt aan een 148 dagen durende staking in Hollywood. De nieuwe cao voorziet hogere vergoedingen voor de schrijvers van series en films die op streamingdiensten worden aangeboden. Ook zijn in de afspraak regels opgenomen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI).

«Door solidariteit en vastberadenheid hebben we een contract geratificeerd met betekenisvolle voordelen en met bescherming voor schrijvers in al onze sectoren», staat in een verklaring van Meredith Stiehm, voorzitter van WGA West. «Samen zijn we erin geslaagd iets te bereiken dat velen zes maanden geleden nog onmogelijk hadden genoemd.»