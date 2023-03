Influencer Aaron De Groeve vervoegt de cast van Thuis: «Een droom die uitkomt»

Vanaf april vertolkt Aaron De Groeve in de populaire soap de rol van Gaby, een geneeskundestudent. «Het is een droom om mee te spelen in‘Thuis’», vertelt de acteur.«Zeker omdat ik als kind keek met mijn ouders. Ik heb veel stress gehad op de eerste draaidag, nu gaat het beter. Voor de lancering is het opnieuw een beetje spannend», vertel De Groeve aan VRT NWS.

De acteur was eerder al te zien in ‘Liefdestips aan mezelf’ en doet vanaf mei ook mee in de nieuwe serie ‘Onderhuis’. Daarnaast is hij razend populair op TikTok, waar hij 169.000 volgers heeft.