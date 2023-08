Influencer Jaël Ost poseert trots in bikini: «Ik voel zo hard het resultaat van aan mezelf te werken» (foto)

Vorige maand besloot Jaël Ost om een borstvergroting te ondergaan. De 27-jarige TAGMAG-presentatrice twijfelde daar al jarenlang over, maar heeft nu dan toch de knoop doorgehakt. «Ik heb altijd het gevoel gehad dat mijn lichaam niet volledig in verhouding was en ik ging elke zomer kapot van onzekerheid, vooral door mijn borsten», vertelde ze daar vorige maand over.