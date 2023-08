Influencer Jonatan Medart even opgenomen op spoed: «Ik begon te draaien en viel flauw»

Even paniek bij Jonatan Medart, die tijdens opnames in Lier plots pijn voelde aan de rechterkant van zijn buik. «Ze zeiden me dat ik veel water moest drinken, dus deed ik dat. Toen moest ik naar de wc en wanneer ik rechtstond, begon ik helemaal te draaien en viel ik flauw. Ze hebben me met de ambulance opgehaald en nu lig ik op spoed», vertelt hij op Instagram.