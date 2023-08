Jacky Lafon openhartig over bedrog: «Nooit gedaan. Ik zou het ook niet kunnen»

Jacky Lafon praat in een interview open en eerlijk over haar (seks)leven. Zo heeft ze het onder meer over seksspeeltjes, naaktzwemmen en overspel. «Ik heb ook eens de tip gekregen om de douchekop te gebruiken voor dingen waar die eigenlijk niet voor bedoeld is. Nee, merci», klinkt het.

De 76-jarige actrice en zangeres doet de onthullingen in de rubriek ‘De 13 geheimen van...’ in TV-Familie. Als het over ‘jezelf verwennen’ gaat, maakt ze duidelijk dat dat niets voor haar is. «Je zou denken dat een goeie relatie automatisch betekent dat je goeie seks hebt. Maar dat is niet waar, zo blijkt. Verschillende vriendinnen van mij zijn in de weer met allerhande seksspeeltjes, maar voor mij is dat een ver-van-mijn-bedshow. ‘Ge moet dat eens proberen, Jacky. Dat is zalig’, klinkt het dan. Maar die ‘verwenproducten’ zijn mijn ding niet. Ik heb ook eens de tip gekregen om de douchekop te gebruiken voor dingen waar die eigenlijk niet voor bedoeld is. Nee, merci. In mijn jongere jaren heb ik eens geëxperimenteerd met hulpmiddelen, maar er gaat voor mij niets boven een man van vlees en bloed», legt ze uit.

Nooit iemand bedrogen

Lafon vertelde in 2022 dat ze in haar laatste relatie «gekwetst, belogen en bedrogen» was. Zelf zou ze dat nooit doen. «Ik heb nog nooit van mijn leven een partner bedrogen. Niet één keer heb ik naast de pot gepist, zoals ze zeggen. Ik zou het ook niet kunnen, want zowel tijdens als na het bedrog zou ik me vreselijk voelen. Er zijn weleens mannen die met mij geflirt hebben, zelfs collega’s bij ‘Familie’, maar ze wisten heel goed dat ik daar niet op zou ingaan. Ik heb nog nooit een onenightstand gehad. Het dichtste dat ik in de buurt kwam was op een feest waar een man de hele tijd naar mij knipoogde. Toen hij wat later zei dat hij mij kende, maar me niet kon thuisbrengen, antwoordde ik: ‘Da’s niet erg, want ik ben zelf met de auto’», knipoogt ze.

Privésauna

Als het over het ultieme gevoel van vrijheid gaat, denkt Lafon meteen aan naaktzwemmen, al is dat niet meer zo vanzelfsprekend voor haar. «Sinds ik stiekem gefotografeerd werd door een man in een openbare sauna - er is toen zelfs politie aan te pas gekomen - boek ik altijd een privésauna met zwembad. Vroeger ging ik weleens naar het naaktstrand. Maar sinds ik overal herkend word, durf ik dat niet meer. Gek eigenlijk, dat we soms zo preuts zijn. Want we zijn toch allemaal bloot geboren? Mijn ex-man kon het niet verdragen dat ik monokini zonde. Maar zeg, met een bikini eindig je met twee witte koplampen», lacht ze.