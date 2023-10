Jada Pinkett Smith onthult scheiding van Will Smith: «We waren uitgeput van het proberen»

Jada Pinkett Smith en Will Smith leven sinds 2016 een volledig gescheiden leven. Dat onthulde de echtgenote van de acteur in een interview op de Amerikaanse nieuwszender NBC. Het interview stond in het teken van haar boek ‘Worhty’, dat op 17 oktober uitkomt.

Het stel is op papier nog wel getrouwd, maar er zou geen sprake meer zijn van een romantische relatie. Volgens Pinkett Smith gaat het om een fysieke en romantische scheiding, hoewel ze op papier nog wel met elkaar getrouwd zijn. «Ik heb beloofd dat er nooit een reden zou zijn om te scheiden. Het is een belofte die ik niet wil breken», aldus de actrice.

Uitgeput van het proberen

Op de vraag waarom het stel nu pas met hun relatiestatus naar buiten komt, vertelt Pinkett Smith dat ze «eenvoudigweg nog niet klaar waren om het nieuws te delen. We moesten nog bepalen hoe we onszelf aan anderen wilden presteren».

Pinkett Smith legde daarnaast uit dat de breuk om allerlei redenen plaatsvond. «We waren uitgeput van het proberen. We hielden te veel vast aan de ideeën en verwachtingen die we van elkaar hadden». De relatie van het stel is al langer onderwerp van discussie. In 2020 onthulde Pinkett Smith aan het Amerikaanse magazine GQ geen monogame relatie te hebben met de acteur.

The Slap Heard Around the World

Vorig jaar raakte Will Smith in opspraak nadat hij komiek Chris Rock tijdens de 94ste Oscaruitreikingen op het podium in het gezicht had geslagen. De komiek maakte een grap over het kaalgeschoren hoofd van Pinkett Smith, die lijdt aan alopecia en als gevolg gedeeltelijk kaal wordt. «Keep my wife’s name out your fucking mouth!», schreeuwde Smith na afloop.

Will en Jada trouwden in 1997 en hebben samen twee kinderen: hun zoon Jaden (24) en dochter Willow (21). Will heeft ook een 29-jarige zoon genaamd Trey uit een eerder huwelijk met Sheree Zampino.