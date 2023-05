Jana uit ‘Blind Getrouwd’ deelt voor het eerst foto met haar vriend: «Hoe mooi zijn jullie samen!»

Zoveel twijfels er waren tussen haar en Christiaan in ‘Blind Getrouwd’, zo zeker is Jana De Bosscher van haar stuk met haar vriend Nico, een 33-jarige psychologisch consulent uit Moerbeke-Waas. De twee tortelduifjes genoten afgelopen weekend van een citytrip in Parijs. De 30-jarige kleuterjuf uit Lokeren deelde enkele kiekjes ervan en zo krijgen we eindelijk haar grote liefde te zien. «Du pain, du vin et du boursin», titelt ze haar Instagrambericht.