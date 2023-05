Jenna Ortega duwt fans in een crisis: bekijk HIER waarom (video)

Het filmpje in kwestie werd verspreid via Twitter en werd ondertussen meer dan 30 miljoen keer bekeken. Fans draaien helemaal door…

Fans reageren geschokt, de commentsectie is vol onbegrip. «Ik begrijp totaal niet waarom iemand ervoor kiest om te roken na de algemene sociale verschuiving van pakweg 20 jaar geleden», schrijft iemand.

Een andere fan is duidelijk woedend: «VERDORIE, NEEEEEEE. WAAROM IN GODSNAAM? HEBBEN WE NIET AL GENOEG AFGEZIEN? NEEEEEEEEE.»