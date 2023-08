Jennifer Lopez laat in lingerie weinig aan de verbeelding over: «Geen enkele 54-jarige die er zo goed uitziet!» (foto)

Jennifer Lopez poseert op Instagram in blauwe lingerie van het Italiaanse modemerk Intimissimi. De 54-jarige actrice en zangeres wenst haar volgers in het bijschrift een fijne week.

Inspiratie

Bedenkingen

Een enkeling heeft zo haar bedenkingen bij de foto’s. «Waarom poseert ze altijd in haar blootje?», lezen we. Anderen nemen het echter meteen op voor de populaire zangeres. «Omdat het haar lichaam is», en «Ze is toch helemaal niet naakt?», gaan ze in de verdediging.