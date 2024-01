Jens Dendoncker heeft nieuwe relatie met deze actrice: «Ze zijn al een tijdje samen»

Jens Dendoncker (33) had een vierjarige relatie met televisiepersoonlijkheid Lauren Versnickt. In 2022 maakte het duo bekend dat ze hun relatie beëindigden.

Bekend van ‘Familie’

Nu zou The Masked Singer-presentator dus een koppel vormen met Britt Valkenborghs (33). Valkenborghs, bekend van haar rol als therapeute Silke in de VTM-serie 'Familie', startte haar loopbaan bij JIMtv en verleende haar stem aan verschillende animatiefilms. Eerder had Britt Valkenborghs een relatie met basketballer Jean-Marc Mwema (34), die in 2021 opviel in ‘De Slimste Mens ter Wereld’.