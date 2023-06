Jitske Van de Veire hekelt volger die kritiek heeft op haar lichaam: «Ik ga die nooit verstoppen»

Afgelopen weekend zocht Jitske Van de Veire de verfrissing op in Knokke-Heist. De 29-jarige eigenares van kapperszaak ‘Jitske Knipt’ deelde enkele kiekjes ervan waarop ze in bikini te zien is. Zowat iedereen reageerde erg positief op de foto’s, maar een enkeling antwoordde: «Cellulitis».