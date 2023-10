JOEPIE. Podcast ‘de volksjury’ gaat weer op tournee

De opzet van ‘de volksjury’ is simpel, maar krachtig: twee vriendinnen speculeren op een onverantwoorde manier over (on)opgeloste moordzaken. Meestal met de nodige comic relief.

In 2023 brachten Scheerlinck en Vandenbroeck de podcast voor het eerst live op een podium. Alle shows waren op minder dan één dag uitverkocht. Een immens succes. Daarom gaan de dames volgend jaar opnieuw op tour, en steken ze zelfs twee keer de grens over naar Nederland.

Scheerlinck en Vandenbroeck brengen elf verschillende true crime cases in evenveel steden. Ook het publiek wordt meegesleurd in het verhaal. Zij kunnen tijdens de show hun eigen theorieën delen, vragen stellen en gissen naar de mogelijke dader.

«Onze vorige tour was al waanzinnig, tijd om er een schepje bovenop te doen! We kijken er superhard naar uit om weer oog in oog te staan met onze luisteraars», klinkt het.