Joke van de Velde openhartig: «Ik krijg veel mannelijke aandacht, maar...»

Twee en een half jaar geleden beviel Joke van de Velde van een zoontje dat luistert naar de naam Luca. De 43-jarige presentatrice koos bewust voor een traject als alleenstaande moeder. Dat is niet altijd eenvoudig, zo vertelt ze in Dag Allemaal. «Voor goeie raad kan ik terecht bij vrienden en familie, maar ik heb geen echt klankbord. Vanaf september gaat Luca naar school, maar naar waar moet ik hem sturen? Welke waarden moet die school uitdragen? Een ander voorbeeld: in het begin was hij een pittige baby. Hij had verborgen reflux en heeft twee keer een week in het ziekenhuis gelegen. Als hij in zijn koets of in bed lag, krijste hij van de pijn. Ik dacht: ‘Is het dit nu, mama zijn?’ Dat was heel zwaar om alleen te dragen», legt ze uit.