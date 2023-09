Jolien uit ‘Blind Getrouwd’: «In relaties cijferde ik me volledig weg, zonder na te denken over mijn noden»

De 32-jarige stewardess Jolien is recent in het huwelijksbootje gestapt met de 32-jarige Brecht, dankzij ‘Blind Getrouwd’. Nadat haar relatie van zes jaar op de klippen liep, en het online daten niets voor haar bleek, besloot ze om haar liefdesleven over te geven aan het expertenpanel van Blind Getrouwd. En die match is op het eerste zicht een succes: «Mijn enige no-go was een man zonder kinderwens en eentje dat misschien oppervlakkerig is: ik wilde zeker geen man die kleiner is dan ik», getuigt ze in een interview met Flair.

Jolien was al eventjes single toen ze zich inschreef voor ‘Blind Getrouwd’. Haar laatste relatie duurde zes jaar. Ze was toen samen met een Nederlander: «We gingen tijdens de pandemie uit elkaar en ik verhuisde terug naar België», legt ze uit. «De grootste reden dat we uit elkaar gingen, is omdat ik heimwee had naar België. Mijn plaats is echt wel hier in Gent bij mijn familie en vrienden.»

Online daten

Na zes jaar in een relatie te zitten, was het singleleven opnieuw wennen. «Ik schoot ook wel even in paniek dat ik al dertig was en terug vanaf nul moest beginnen. Ik wil namelijk echt een gezin stichten en ik heb een grote kinderwens.»

Al snel bleek dat daten, en al zeker online daten, niet haar ding was. «Bij datingapps moet je altijd puur op het uiterlijk af gaan. Mensen gaan er ook altijd vanuit dat ze wel nog iets beter kunnen krijgen waardoor gesprekken snel stilvallen of je iemand na een toffe date zelfs nooit meer hoort.»

«Geen poppemieke»

Blind trouwen voor tv-kijkend Vlaanderen bleek de beste optie te zijn. Ze had ook niet veel eisen: «Ik zocht iemand lief, spontaan en sportief», zegt Jolien. «Ik vind het verder leuk als iemand initiatief neemt om samen dingen te doen. Dat hoeven niet altijd spectaculaire uitstappen te zijn, al is het samen eens gaan bowlen. Tot slot wilde ik ook iemand die over zijn gevoelens durft te praten.»

Dat ze moest daten voor de camera, vond ze niet zo erg. «Ik vind het net leuk dat mensen een andere kant van me leren kennen. Als ze me op straat zien lopen, denken ze misschien dat ik een poppemieke ben. Maar ik ben helemaal niet bang om mijn handen vuil te maken en dat zie je ook in het programma.»

Wegcijferen

Het heeft echter wel even geduurd vooraleer Jolien sterk genoeg in haar schoenen stond om een nieuwe relatie te beginnen. Ze worstelde lange tijd met haar zelfbeeld, vertelt ze in Flair: «Ik verloor mijn papa op jonge leeftijd. Ik cijferde mezelf daardoor weg en hield me altijd sterk zodat de mensen rondom mij hun verdriet beter konden verwerken zonder dat ze zich nog eens zorgen moesten maken om mij of last hadden van mij. Ik nam die instelling mee in al mijn relaties. Ik wilde altijd goed doen voor de andere persoon en smeet me volledig zonder na te denken over mijn noden en wensen.»

Na de breuk besloot ze aan zichelf te werken. Met resultaat: «Ík ben de belangrijkste persoon in mijn leven en ik mag mezelf ook op de eerste plaats zetten.»