Joren uit ‘Blind Getrouwd’ over contact met Lien: «Ik ga daar eerlijk in zijn...»

Joren Dumont, die we nog kennen uit ‘Blind Getrouwd’, is na een korte relatie opnieuw vrijgezel. In een interview onthult hij of hij nog contact heeft met Lien.

Een maand geleden verkondigde Joren Dumont vol trots dat hij de liefde gevonden had, maar inmiddels is het sprookje alweer uit. «Ik voelde opnieuw kriebels in mijn buik en dat was een fijn gevoel. (...) Maar zoals elk pril koppel waren we elkaar nog volop aan het ontdekken. Daten vind ik sowieso moeilijker sinds mijn ‘Blind getrouwd’-avontuur. Ik wil niet dat een nieuwe relatie meteen in de media wordt uitgesmeerd. En dus spraken we veel thuis af. Uiteindelijk hebben we gemerkt dat we toch geen goede match zijn. De vlinders waren er heel snel, maar zijn niet gebleven. Er was te weinig om mee door te gaan. Meer is er niet aan de hand. Dat gebeurt nu eenmaal. We hebben een mooie tijd samen beleefd en ik heb er een goede vriendin aan overgehouden», vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

Gecharmeerd

De 37-jarige Field Sales Manager gaat de zomer dus als vrijgezel in, al heeft hij aan vrouwelijke aandacht geen gebrek. «Ik krijg af en toe een bericht via Instagram maar daar ben ik toch een beetje voorzichtig in. Dan stel ik me de vraag: zou die persoon ook een bericht sturen als ze me gewoon bij de bakker had ontmoet en me niet kent via ‘Blind getrouwd’? Ik probeer altijd vriendelijk te reageren en ben wel gecharmeerd, maar met alle vrouwen afspreken durf ik niet. Het liefste vind ik de vrouw van mijn leven spontaan op café of een festival», klinkt het.

Reünie