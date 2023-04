Juan Gerlo reageert voor het eerst op breuk met Tinne Oltmans: «Boos worden, wat heeft dat voor zin?»

Een kleine twee jaar geleden gingen Tinne Oltmans en Juan Gerlo uit elkaar. Inmiddels hebben ze allebei een nieuwe partner. «Als het niet gaat, gaat het niet. Punt. Dat wil zeggen dat wij niet meant to be waren. En anders had ik Luka ook nooit leren kennen, hé», blikt Juan terug op zijn vorige relatie.

Zes jaar lang vormden Tinne Oltmans (30) en Juan Gerlo een koppel nadat ze elkaar hadden leren kennen op de set van de Ketnet-serie ‘Ghost Rockers’. In juni 2021 bleek hun liefdesverhaal over & out. Een jaar later begon Tinne iets met ‘Lisa’-tegenspeler Oscar Willems en sinds enkele maanden heeft ook Juan de liefde opnieuw gevonden, bij ene Luka. «Ik ben zó verliefd. Het is allemaal nog erg pril, we zijn pas sinds begin dit jaar samen en zitten nog in de honeymoonfase. Een relatie met iemand uit het vak heeft vooral voordelen. Acteren is een belangrijk deel van mijn leven, ik kan daar met Luka heel goed over praten. Bovendien begrijpt zij dat acteurs een onregelmatig leven leiden», vertelt hij in Dag Allemaal.

Niet ‘meant to be’

De 32-jarige musicalacteur moest wel door een vervelende periode waarin hij zijn ex Tinne met haar nieuwe vriend zag spelen in ‘Lisa’. Maar echt pijnlijk was dat niet voor hem. «Nee, maar ik ging dat ook niet bewust opzoeken. Je moet jezelf daar niet mee kwellen. Wat pijn deed, was de breuk zélf, veel meer dan de omstandigheden waarin we uit elkaar zijn gegaan. Het is gewoon afscheid nemen van een periode en van een persoon, en dat heeft tijd nodig», klinkt het.

Hoewel sommigen daar erg verdrietig of zelfs boos van zouden kunnen worden, liet Juan dat gevoel niet toe. «Wat heeft dat voor zin? Als het niet gaat, gaat het niet. Punt. Dat wil zeggen dat wij niet meant to be waren. En anders had ik Luka ook nooit leren kennen, hé. Wat wij nu hebben... (blaast) Ik voel me zo geweldig als ik bij haar ben», glundert hij.

Zin in de toekomst

Hij geeft toe dat het niet eenvoudig was om iemand anders te vertrouwen, maar nu de bladzijde volledig is omgedraaid, ziet hij de toekomst rooskleuriger in dan ooit. «Wij waren meer dan zes jaar samen, dus ja, het heeft een tijdje geduurd om daarvan los te komen en alles een plaats te geven. Ik heb het gevoel dat alles nu volledig is afgerond, en daar ben ik blij om. (...) Ik had niet verwacht dat ik iemand zou ontmoeten op wie ik zo verliefd zou worden en met wie ik zo hard naar de toekomst uitkijk. Ik heb tussendoor wel gedatet, maar door Luka tegen te komen ben ik er pas echt weer klaar voor. Dit voelt zo juist. We zijn dan ook zeer veel samen», besluit hij.

Juan en zijn nieuwe vriendin Luka: