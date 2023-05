Julia van K3 komt ten val op het podium: «Oei, dat zag er wel pijnlijk uit!» (video)

De fans van K3 hielden afgelopen weekend hun adem in toen ze Julia voor hun neus op de grond zagen vallen tijdens de ‘Vleugels’-show. Toen K3 het nummer ‘Pina Colada’ zong, werd Julia door enkele dansers de lucht in gegooid. Bedoeling was uiteraard dat ze netjes opgevangen werd, maar dat mislukte. De 20-jarige zangeres viel pardoes op de grond, maar stelde de fans meteen gerust. «Ik ben oké!», zei ze meteen na het incident. De show werd vervolgens verdergezet.

Bezorgde fans

Op TikTok werden de beelden van het bewuste moment al bijna 1 miljoen keer bekeken. Heel wat mensen reageren bezorgd. «Oh jeetje, dit is best heftig! Had echt goed mis kunnen gaan», «Je zag het in het begin al foutlopen, ze stonden veel te dicht op elkaar», «Oh mijn God, wat erg!», «Dat kan gebeuren, maar ze neemt de draad terug goed op! Toppertje, die Julia», «Oei, dat zag er wel pijnlijk uit!», en «Haha, Marthe blijft gewoon doorzingen!», wordt er onder meer gereageerd.