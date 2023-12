Julie Van den Steen heeft groot nieuws: «Een kinderdroom die uitkomt»

Julie Van den Steen maakt volgend jaar haar acteerdebuut in een romantische VTM-reeks. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Voor de presentatrice is het een nieuwe stap in haar carrière waarin ze al met veel tegenslagen te maken kreeg. «Ik kan nog steeds heel onzeker zijn»

Op dit moment blikt de presentatrice de reeks in op de Antwerpse kerstmarkt. Weinig is geweten over de reeks, behalve dat het een romantische komedie wordt van productiehuis De Mensen met een cast bestaande uit onder meer Frank Focketyn, Marleen Merckx, Ruth Beeckmans en Lize Feryn.

«Het is een stille kinderdroom die uitkomt», vertelt Van den Steen aan HLN. «Toen ik werd gevraagd om auditie te doen voor een nieuwe ‘romcom’ vol kerstsfeer, dacht ik: hell yeah. Ik ben een grote fan van het genre. Nadat ik het scenario had gelezen, was ik meteen verkocht.»

Onzeker

In het interview blikt ze ook even terug op de kritiek waarmee ze afgelopen jaren te maken kreeg. De presentatrice geeft toe dat die woorden vaak hard binnenkomen: «Ik vind het heel lastig dat heel veel mensen hun mening zo snel klaar hebben over mij», vertelde ze al eerder aan HLN. «Ik heb me al neergelegd bij het feit dat je niet voor iedereen goed kan doen. Wat niet wil zeggen dat het mij niet meer kwetst, want ik kan nog steeds heel onzeker zijn.»