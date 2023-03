‘K2 zoekt K3’-finaliste Amy Courtens breekt met verloofde: «Moeilijk besluit»

Ze waren verloofd én waren hun eigen huisje aan het bouwen, maar toch is het sprookje tussen Amy Courtens en haar partner Aaron uit. «Na veel mooie jaren hebben wij het moeilijke besluit genomen om uit elkaar te gaan. Wij wensen elkaar het beste toe en blijven goede vrienden», schrijft ze op Instagram.

De 27-jarige zangeres hoopte in 2021 de plaats van de vertrekkende Klaasje Meijer bij K3 in te nemen, maar strandde in de finale. Uiteindelijk trok Julia Boschman (20) aan het langste eind.