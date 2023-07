‘K2 zoekt K3’-finaliste Amy Courtens heeft groot nieuws: «Ik kan niet wachten!»

Fantastisch nieuws voor Amy Courtens, die in 2021 de vertrekkende Klaasje Meijer bij K3 hoopte te vervangen, maar in de finale strandde en het plekje aan Julia Boschman moest laten. De 27-jarige zangeres is volgend jaar te bewonderen in ‘Hairspray’, een nieuwe musical van productiehuis Deep Bridge. «Ik ben mega excited om aan te kondigen dat ik de iconische rol van Amber Von Tussle zal vertolken in ‘Hairspray’! Ik kan niet wachten om dit avontuur met jullie te delen, hopelijk zie ik jullie daar!», kan ze haar enthousiasme niet bedwingen op Instagram.

Bodyshaming

De musical is vanaf 17 maart 2024 te zien in Stadsschouwburg Antwerpen, Capitole Gent en Trixxo Theater Hasselt en wordt geregisseerd door Stany Crets. «Het wordt mijn eerste musical, dus ik ben zeer benieuwd naar wat er mij te wachten staat. ‘Hairspray’ is pure fun, maar raakt ook belangrijke actuele thema’s als racisme en bodyshaming aan. Die combinatie sprak me meteen aan. Ik ga me alleszins grondig voorbereiden en laten begeleiden door de musicalpro’s bij Deep Bridge, maar ik kijk vooral enorm uit naar dit avontuur», vertelt ze in Het Laatste Nieuws.