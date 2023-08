‘K2 zoekt K3’-finaliste Amy Courtens ondergaat pijnlijke behandeling: «Hopen dat zwelling oké blijft» (foto)

Wie haar of zijn wijsheidstanden heeft laten trekken, weet dat dat geen al te fijne ervaring is. Amy Courtens - die in 2021 de vertrekkende Klaasje Meijer bij K3 hoopte te vervangen, maar in de finale strandde en het plekje aan Julia Boschman moest laten - wist dat ze ook voor die opdracht stond en is er nu van af.