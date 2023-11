‘K2 zoekt K3’-finaliste Amy Courtens over sexy foto’s: «Mijn omgeving heeft daar nooit problemen mee»

In 2021 hoopte Amy Courtens het plekje van de vertrekkende Klaasje Meijer bij K3 in te vullen. Ze haalde het net niet en zag Julia Boschman met de hoofdprijs vertrekken. De 27-jarige zangeres is in de lente van volgend jaar te zien in de musical ‘Hairspray’. Eén van de kwesties die daarin aangekaart worden is bodyshaming, iets waar Amy ook al mee geconfronteerd werd. «Als vrouw ben je te mager of te dik, het is zelden goed voor iedereen. Dat is superjammer. Daar moeten we dus aan blijven werken, dat bodyshaming echt een halt wordt toegeroepen. Ik kreeg al vaak vervelende comments bij foto’s waarop ik zogezegd te mager ben. Al een geluk dat ik geen vijftien meer ben, want jongeren zijn soms keihard voor elkaar», vertelt ze in TV Familie.