Kaat Bollen poseert halfnaakt: «Ben dat lijveke meer en meer gaan leren appreciëren» (foto)

In de afgelopen maanden vermagerde Kaat Bollen maar liefst 15 kilo met behulp van een intuïtief dieet. Onlangs mocht de seksuologe 37 kaarsjes uitblazen en dat vierde ze met een gedurfde foto waarop ze enkel een slipje draagt. «Dit lijveke is vandaag 37 geworden! En het laatste jaar ben ik dat lijveke meer en meer gaan leren appreciëren. Het staat me toe om te wandelen en te sporten waardoor het ook beter gaat met mijn koppeke. En het heeft ook superkrachten natuurlijk, want dat lijveke van mij maakte zomaar twee kindekes ineens! Én tegelijkertijd is het ook maar dat: een lijf zoals iedereen. Jaja, verjaardagsbeslommeringen. Soit, ik ga wandelen en vieren vandaag!», schrijft ze erbij.