Karen Damen breekt met echtgenoot: «Met pijn in het hart»

Liefde en respect

De 49-jarige zangeres, die van 1998 tot 2016 lid was van de meidengroep K3, loste het jammerlijke nieuws op Instagram. «Soms blijven dromen duren. En soms niet. Met pijn in het hart maar met alle liefde en respect voor elkaar hebben Antony en ik beslist om een punt te zetten achter ons huwelijk en elk onze eigen weg te gaan. We doen dat in de beste verstandhouding en zetten allebei het belang van onze zoon Sky voorop. We zullen verder geen commentaar of interviews geven en willen in alle sereniteit vorm geven aan deze nieuwe fase in ons leven waarin we bovenal de beste ouders voor Sky willen zijn. Dankjewel voor jullie steun en begrip», klinkt het.