Karen uit ‘Blind Getrouwd’ kiest voluit voor Sharon: «Maar dit blijft wel een spelbreker»

Karen, dierenartsassistente/chocolatier, had zich ingeschreven voor ‘Blind Getrouwd’, maar de experten vonden geen partner. Daarom werd ‘Blind Getrouwd: Het Vijfde Huwelijk’ in het leven geroepen, waarin ze op zoek ging naar een bruid. Die vond ze in Sharon, die zich ook al eerder inschreef voor het experiment. In een interview met Het Laatste Nieuws blikt Karen terug op het experiment.

«Niet getwijfeld»

«Het is alsof het zo moest zijn. En het zat ook vanaf het begin helemaal goed tussen ons. Ik denk niet dat ik met iemand anders, na amper één week, al een matching tattoo zou laten zetten. Maar met Sharon stelde ik me daar weinig vragen bij. Toen het beslissingsmoment aanbrak, heb ik dan ook geen seconde getwijfeld om ‘ja’ te zeggen», zegt Karen aan Het Laatste Nieuws.

Maar ze doen wel gewoon verder op hun eigen tempo. «Sharon en ik zijn getrouwd sinds oktober, en we willen niets overhaasten. In ‘Blind getrouwd’ zaten we op een supersnelle rollercoaster qua emoties, en daar willen we nu even van afstappen», zegt Karen. «Vandaar dat we ervoor gekozen hebben om - op dit moment - elk ons eigen appartement te behouden. Dat ligt, met de auto, op een half uurtje van elkaar. De grootste spelbreker momenteel zijn echter onze werkuren, die niet altijd overeenkomen. Dankzij goede afspraken kunnen we gelukkig wél veel quality time met elkaar doorbrengen.»

Ook de feestdagen doen ze nog apart. «Onze agenda voor de eindejaarsperiode is écht niet compatibel», legt Karen uit. «Maar we zijn amper drie maanden getrouwd, dan kan je simpelweg niet eisen dat iemand alles laat vallen. Het is jammer dat we niet bij elkaar zijn, maar soms is dat nu eenmaal hoe het loopt. En ik ben er zeker van dat we dat in 2024 dubbel en dik inhalen.»

