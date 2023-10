Karl Vannieuwkerke is opnieuw papa geworden: «Heel mooie naam!»

Heuglijk nieuws voor sportjournalist Karl Vannieuwkerke (52) en Caroline Vereenooghe (37). Caroline is bevallen van een zoontje dat luistert naar de naam Luís Achile. Een broertje dus voor Jack Odile, die inmiddels 4 jaar is. «Sometimes the smallest things take up the most room in your heart», schrijven ze op Instagram bij enkele foto’s van hun kleine spruit. Het is inmiddels het vierde kind voor Vannieuwkerke. Hij heeft nog een zoon en een dochter uit een vorig huwelijk.