Karl Vannieuwkerke wordt opnieuw papa: «Zo blij voor je!»

Heuglijk nieuws voor sportjournalist Karl Vannieuwkerke (52) en Caroline Vereenooghe (37)! In het najaar krijgen ze een tweede kindje. Hun zoontje Jack Odile (4) mag zich dus aan een broertje of zusje verwachten. «Every superhero needs a sidekick», schrijven ze op Instagram naast een foto waarop Jack Odile de buik van zijn mama kust.