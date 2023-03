Kathleen Aerts (ex-K3) heeft ‘groot nieuws’: «Bedankt om mij steeds weer uit te dagen»

Uiteraard kennen we Kathleen Aerts vooral van K3, toen ze van 1998 tot en met 2009 de pannen van het dak zong naast Karen Damen en Kristel Verbeke. Maar sinds 2015 woont ze met haar man Steven en hun twee kinderen in de Zuid-Afrikaanse stad Paarl, waar ze een reisbureau uitbaat.

Kapitein Kathleen

Sinds vandaag moeten we echter ‘kapitein Kathleen’ zeggen, want de 44-jarige blondine heeft haar vaarbewijs gehaald. «Groot nieuws: vanaf nu is het kapitein Kathleen! Net skipper licence gehaald met 88% op het theorie-examen. Ga je mee, we varen op de zee. Dank u, Steven, om mij steeds weer uit te dagen», glundert ze op Instagram.