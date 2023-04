Katja Retsin over wat ouderdom doet met haar lichaam: «Het begint allemaal wat te hangen»

Attributen vasthouden

Het theaterstuk gaat over twaalf dames van wie één echtgenoot aan kanker overlijdt. De vrouwen besluiten om een naaktkalender te maken om geld in te zamelen. «Het is een theaterstuk met een lach en een traan. En ook met een beetje bloot, al zullen we dat zedig proberen op te lossen (lacht). Maar als we op het bewuste moment onze attributen niet goed vasthebben, zullen mensen meer gezien hebben dan ze wilden zien. Of niet», lacht Katja Retsin in Story.