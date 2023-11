Kendall Jenner poseert halfnaakt voor Calvin Klein, maar volgers spotten bizar detail (foto)

Kendall Jenner is momenteel het gezicht van de nieuwste campagne van ondergoedmerk Calvin Klein. De 28-jarige zus van Kylie en de Kardashians deelde twee kiekjes daarvan op Instagram, eentje waarop ze in een zetel ligt en eentje waarop ze halfnaakt poseert.

Positie van rechterbeen

Die eerste foto doet heel wat volgers echter met de wenkbrauwen fronsen. Mensen vinden dat haar rechterbeen nogal vreemd gepositioneerd is. «Wat een lichaam, maar dat been?!», «Maar waarom is haar been zo onnatuurlijk gebogen?», «Hier klopt iets niet!», «Oh mijn God, ik zie het ook!», en «Het lijkt alsof haar been niet aan haar lichaam zit», lezen we onder meer in de reacties.